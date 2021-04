23 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INDAGINE

CITTÀ DELLA PIEVE La guardia di Finanza spinge l'acceleratore sul contrasto dei reati ambientali, impiegando anche mezzi aerei dotati di speciali telecamere in grado di individuare situazioni potenzialmente pericolose per l'ecosistema e la salute pubblica.

Nel corso di un'indagine con un elicottero le Fiamme gialle del comando provinciale di Perugia, in collaborazione con la sezione aerea di Pratica di Mare, hanno denunciato un uomo per diverse ipotesi di reato previste dal Testo unico ambientale, accusato dai finanzieri di essere responsabile di avere accatastato, in maniera abusiva, rifiuti delle tipologie più disparate, tra cui veicoli fuori uso, parti meccaniche, materiale isolante e vetro.

In certi casi, dicono le fiamme Gialle, il materiale era appoggiato direttamente sul suolo senza che fosse presente il previsto strato protettivo di cemento. Il ritrovamento rientra una precisa attività di controllo del territorio finalizzato al contrasto degli illeciti contro l'ambiente, che vede la collaborazione tra la componente ordinaria e quella aerea del Corpo della Guardia di finanza.

Ed è proprio grazie a una mirata attività di sorvolo che i militari della compagnia di Perugia hanno potuto individuare, grazie alle apparecchiature elettroniche di rilevazione installate sui velivoli, il terreno che i militari stessi ritengono «abusivamente adibito a discarica». I rifiuti, fanno sapere sempre gli uomini della Finanza, sono stati individuati «sparsi su di un'area dell'estensione di 9.000 metri quadrati e rischiavano di produrre pericolose infiltrazioni nel sottosuolo. Poi all'interno del deposito sono state rilevate ampie chiazze d'olio e di non meglio identificati liquidi.

Inoltre, sette cassoni contenenti rifiuti erano illegittimamente posizionati al di fuori del terreno in uso alla società, sul territorio comunale».

Per la guardia di Finanza l'imprenditore rischierebbe «l'arresto e decine di migliaia di euro di ammenda», con l'area su cui erano stoccati i rifiuti e i cassoni che è stata sottoposta a sequestro.

«Il servizio testimonia la trasversalità dell'azione del Corpo fanno sapere i militari - che vanta, tra le forze di polizia, la flotta aerea più numerosa, impegnato nel contrasto a ogni forma di illegalità economico-finanziaria, compresi i cosiddetti reati ambientali, anche attraverso il ruolo fondamentale della componente aeronavale». Insomma, un sistema di indagine dall'alto che permette di controllare il territorio, anche in zone impervie o difficili da raggiungere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA