Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

Disavventura per una giornalista calabrese, Rosaria Parrilla, che lavora da anni a Perugia e in questi giorni si trova nella sua terra di origine. Succede a pochi giorni dalla tragedia che ha visto una ragazza di Soverato perdere la vita dopo essere stata attaccata da un branco di cani. Anche lei, durante una passeggiata mattutina (sabato) è stata attaccata da due cani randagi. È successo sul lungomare di Mirto mentre era in compagnia della madre. «Ho visto da una stradina sbucare due cani randagi di piccola taglia correre all'impazzata verso di noi. Il mio primo pensiero è stato che potessero fare del male a mia madre, ma ero talmente terrorizzata che credo di non essere riuscita a parlare. Così dalla strada sono salita sul marciapiede, mentre i cani abbaiavano e correvano proprio verso di me. Uno dei due stava per azzannare le gambe, io gridavo, mamma pietrificata». Nel tentare di difendersi, si è ritrovata a terra, battendo violentemente. I cani sono fortunatamente scappati, lei se l'è cavata con una prognosi di trenta giorni (i controlli hanno evidenziato una frattura incompleta alla prima vertebra coccige). Un episodio che fa puntare ancora di più l'attenzione sul problema del randagismo.