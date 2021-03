14 Marzo 2021

IL PROCESSO

Quasi venti anni di condanne in totale per il disastro aereo in cui il 30 agosto 2007 persero la vita Paolo Marcagnani, Sonia Baccianella e Roberta Stanzione, partiti da Foligno con un Rocwell Commander AC 114B che non arrivò mai nell'aviosuperficie Antica Sardegna di Castiadas, a Cagliari. Dove i tre, due coniugi e la loro amica, avrebbero dovuto passare le vacanze e finirono invece in un canale di scolo, con due vittime arse dalle fiamme e la terza sbalzata dal velivolo.

Per colpa secondo la procura di Efisio e Paolo Contini, titolare e gestore dell'aviosuperificie, accusati di omicidio colposo, e di Francesco Persico, Rita Macis e Marco Veloce, rispettivamente direttore dell'Enac di Cagliari e ispettori aeroportuali dell'Enac (chiamata in causa come responsabile civile), che avrebbero omesso di «esercitare le proprie funzioni di vigilanza e intervento», non sospendendo l'attività dell'Antica Sardegna nonostante una pista considerata dal pm «inidonea all'uso», cagionando quindi il disastro colposo. Ai Contini era contestato di aver gestito l'aviosuperficie «non agibile in alcun modo in condizioni di sicurezza e cioè assolutamente inidonea all'effettuazione in condizioni di sicurezza di manovro e di decollo». A finire nel mirino della procura, tra le altre cose, la segnaletica non visibile, l'assenza di area di sicurezza a fine pista e altre caratteristiche della struttura che non sarebbero neanche state rese note a Marcagnani, conosciuto da tutti come un pilota esperto. E quindi il collegio sardo ha condannato a 5 anni per omicidio colposo Efisio Contini e 4 anni e 6 mesi Paolo Contini, a tre anni e mezzo gli ispettori Macis e Veloce e a tre anni Persico, riconoscendo però un 50 per cento di colpa a Marcagnani, alla guida del velivolo. Riconosciuta anche una provvisionale di 50mila euro alle parti civili, le famiglie e la società intestataria dell'aereo, assistiti dagli avvocati Giuseppe Innamorati, Sabina Orzella, Alfredo Lovelli e Giuseppina Paganucci, mentre anche l'Enac è stata condannata come da richiesta dell'avvocato Innamorati in quanto responsabile civile e datore di lavoro degli ispettori, al risarcimento dei danni. «Dopo 14 quasi anni conferma Giuseppe Innamorati finalmente è stata fatta giustizia. Con condanne certamente significative. È incredibile però come all'immediatezza del fatto non sia corrisposta un'immediatezza della giustizia». Quasi 14 anni per ottenere una sentenza di prima grado, in effetti, sono un tempo notevole. E sull'eventuale condanna definitiva degli imputati adesso incombe l'ombra della prescrizione (per cui dovrebbero cadere alcune contestazioni), anche perché le difese convinte e determinate sostenitrici dell'estraneità dei propri assistiti dalle accuse - hanno subito anticipato che contro questa sentenza proporranno appello. «I tempi sono ristretti e si prospetta un nuovo percorso, certamente doloroso, soprattutto per le famiglie delle vittime conclude l'avvocato Innamorati che da anni chiedono solo verità e giustizia».

Egle Priolo