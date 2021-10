Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:02

OLTRE I BANCHI

Il lungo lockdown del 2020 e l'esperienza della Dad protrattasi fino all'aprile 2021 hanno segnato, in senso negativo, la condizione mentale dei giovani, dei giovanissimi in particolare, aumentando il disagio. «Quello che era un'urgenza già prima del Covid, ora è un'emergenza» ammonisce Gianluca Tuteri, vice sindaco di Perugia e pediatra che in questi mesi ha assunto posizioni sempre nette a tutela della salute non solo fisica dei giovani in età scolare.

«In tutto il mondo, i disturbi mentali sono tra le principali cause di sofferenza per molti bambini e giovani. - ricorda Tuteri - Interferiscono con la salute, l'educazione e la capacità di realizzare appieno il potenziale personale. L'ansia e la depressione rappresentano circa il 40% dei disturbi mentali diagnosticati mentre la restante parte include il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, disturbi della condotta, disabilità intellettiva, disturbo bipolare, disturbi della condotta alimentare, autismo e schizofrenia. L'Istat aggiunge - annualmente ricorda che in questa fascia di età le principali cause di morte sono: suicidio (al mondo 46.000 all'anno, uno ogni 11 minuti), incidenti, abuso di sostanze». Ed è su queste premesse che il medico entra nel suo ruolo istituzionale di vice sindaco. «Come Comune da tempo ci siamo impegnati sul tema con più interventi. Il primo che inizierà prima della fine dell'anno prevede la valutazione del disagio giovanile tra gli studenti delle scuole superiori della città con la somministrazione di un questionario scientificamente validato e la presa in carico da parte dei servizi psicologici dell'Usl dei ragazzi che dall'esito del test risultassero bisognosi di supporto psicologico. Questo studio è il primo in Italia ed è stato attenzionato dalla comunità scientifica nazionale. Inoltre da qualche giorno fa conclude Tuteri - abbiamo appreso che un nostro progetto sull'incidentalità stradale e l'abuso di alcol e sostanze tra i giovani è stato accolto dal Ministero delle Politiche Giovanili e verrà finanziato con 450.000 euro».

Remo Gasperini