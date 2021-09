Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:02

L'EVENTO

Si apre il sipario sul primo evento TedxPerugia. I promotori sono al lavoro da un anno e mezzo e neanche la pandemia li ha fermati. Anzi, ha accentuato il desiderio di coinvolgere la comunità in un evento senza precedenti.

Sono i ragazzi di TedxPerugia (Ted è l'acronimo di Technology entertainment design e rappresenta una serie di conferenze), un team coordinato da Nicole Bonamici e Francesca Lospennato e composto da oltre 35 giovani formati in Umbria e uniti dalla volontà di restituire la propria esperienza per portarla all'attenzione di una platea nazionale e internazionale. Da qui Phoenix, in programma domenica al teatro Morlacchi dalle 15 alle 19 (con un pre-evento, venerdì 17, in centro).

Sul palco nove ospiti: il professor Paolo Taticchi, il giudice costituzionale Silvana Sciarra, l'ad di Ammagamma David Bevilacqua, Sara Melotti (storyteller), l'ad di Almawave Valeria Sandei, il ceo di Chef in Camicia Nicolò Zambello, Tiziana Catarci (direttrice Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale dell'Università La Sapienza di Roma), l'artista Ozmo e la top model Bianca Balti.

I nove speaker avranno 18 minuti a testa per ispirare la platea e stimolare, con il loro intervento, il risorgimento della comunità e la ripresa del territorio, affrontando tematiche che spaziano dall'innovazione alla gastronomia, dal diritto alla dimensione artistico-culturale. Cento i posti disponibili, come decretato da regolamento Ted a cui i singoli eventi Tedx, come Phoenix, sono vincolati. I biglietti sono reperibili online, tramite il rivenditore digitale Eventbrite.

«TedxPerugia ha detto Bonamici è una realtà che sta portando avanti tematiche legate alla sostenibilità, che vuole rilanciare i giovani e dare speranza e vita nuova al territorio umbro». Alla presentazione di Phoenix c'erano, tra gli altri, Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia, Maurizio Oliviero, magnifico rettore dell'Università degli studi di Perugia, e Giovacchino Rosati, ceo di EagleProject, in rappresentanza del principale sostenitore di TedXPerugia.

«Sono rimasto colpito da questi giovani ha detto Tuteri , perché hanno portato avanti questo progetto da soli. Sono giovani che si sono formati nella nostra città e nel nostro ateneo, per questo siamo particolarmente orgogliosi e onorati di ospitare un loro evento così qualitativamente valido». «Questo evento racconta anche di un territorio in cui i giovani hanno deciso di insistere e investire ha dichiarato Oliviero e che offre tante prospettive. Guardiamo a loro non solo come un segno di speranza ma come un'opportunità che dobbiamo saper cogliere quindi congratulazioni a coloro i quali hanno lavorato a questa iniziativa».