Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

L'ALLERTA

Continuano le segnalazioni. Nuove zone e quartieri sotto scacco, con le ore centrali della giornat a che sembrano improvvisamente diventate quelle migliori in cui compiere gli assalti.

L'allerta furti continua a rappresentare motivo di paura tra la popolazione, con i cittadini che oltre a segnalare alle forze dell'ordine dove avvengono gli assalti sentono anche il dovere di avvertire attraverso social network e chat di quartiere più residenti possibile invitando a tenere gli occhi bene aperti.

Soprattutto perché in questo momento sembra che i ladri prediligano, come detto, gli orari centrali della giornata e addirittura all'ora di pranzo. Orario apparentemente insolito ma purtroppo, se si considerano alcune condizioni e le zone in cui avvengono, fino a un certo punto.

Ad essere prese di mira in questa particolare ora per i ladri sono infatti zone piene di condomini: qualche giorno fa gli assalti si erano registrati lungo viale San Sisto, con addirittura un bimbo di un anno quasi a tu per tu con i banditi in casa, nelle ultime ore l'allerta si è spostata nella zona di Sant'Erminio, via Eugubina, strada delle Lambrelle e anche lungo via dei Filosofi. Chiaro che a quell'ora del giorno possa essere più facile confondersi tra le persone che entrano ed escono di casa, specie se magari ci si maschera da operai al lavoro nelle vicinanze di qualche condominio. Proprio questi elementi potrebbero far pensare che ci si trovi di fronte all'azione di una stessa banda, che magari ha spostato raggio d'azione dopo i furti a San Sisto.

Michele Milletti