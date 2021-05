9 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







LA PROTESTA

Sui progetti per rivoluzionare la viabilità cittadina arriva un secco no da parte dell'associazione per il Parco del Rio e del Bulagaio. Tramite Mauro Monella, il direttivo «esprime decisa contrarietà al progetto che prevede la realizzazione di due gallerie a nord di Perugia, una tra il Bulagaio e San Galigano e l'altra tra San Galigano e Santa Lucia. Questo progetto è inutile, dannoso, troppo costoso ed antiquato». Secondo l'associazione non ci sarebbero vantaggi in fatto di viabilità («in realtà non fa altro che travasare il traffico congestionando Ponte Rio, San Galigano, Santa Lucia e il già congestionato Pian di Massiano») e soprattutto ci sarebbe un aspetto «dannoso dal punto di vista ambientale, perché altera gli equilibri naturalistici e il sistema idrogeologico sia in superficie che nel sottosuolo». Guardando al futuro, cioè alla spinta alla mobilità alternativa, Monella evidenzia che si tratterebbe oltretutto di un progetto «inserito nelle proposte umbre per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una stima di impegno economico di 42 milioni di euro» che sarebbe «superato ed antiquato, perché l'investimento considera soltanto la mobilità su gomma trascurando progetti innovativi ed ecologici, che pure sono disponibili e soprattutto saranno nel prossimo futuro gli unici consentiti per la circolazione». Al Comune viene chiesto di «riesaminare la proposta» e spingere sul rilancio del parco del Rio e del Bulagaio.