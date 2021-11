Domenica 21 Novembre 2021, 05:02

Dibattito sul Nodino, avanti con un'altra assemblea cittadina. Venerdì sera al cva di Ponte San Giovanni si è tenuto l'incontro pubblico Sciogliamo il nodo «che aveva lo scopo di informare la cittadinanza della inutilità dell'opera Nodo/Nodino per la risoluzione del problema del traffico che attanaglia il tratto Collestrada-Ponte San Giovanni». L'incontroha visto la partecipazione della presidente del comitato Salviamo Collestrada, Simonetta Cianetti, del vice presidente del coordinamento Sciogliamo il Nodo e moderatore dell'assemblea Pietro Floris, dell'architetto Luigi Fressoia, dell'ingegner Alessandro Severi (consulente comitato Salviamo Collestrada), del delegato Fai Umbria Raoul Segatori, del presidente della consulta dei Rioni e delle associazioni Gianfranco Mincigrucci. In platea anche l'avvocato Francesca Canalicchi del comitato Salviamo Collestrada. «Quello che chiediamo a gran voce è che anche la politica faccia l'interesse dei cittadini, preoccupandosi di trovare la soluzione immediata con la costruzione della doppia rampa a Ponte San Giovanni sia in salita che in discesa da Perugia e che dia il via ad un reale progetto di potenziamento del trasporto pubblico».