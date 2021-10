Sabato 2 Ottobre 2021, 05:01

L'INCHIESTA

ASSISI Di notte dormiva in carcere e di giorno andava a rubare con la sua famiglia. È questo il profilo di uno dei due ultimi membri della banda dei furti che ha terrorizzato per mesi Umbria e Toscana (tra Assisi, Arezzo e Siena) e che è stata sgominata lunedì con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare che vede in totale sedici indagati.

Un'intera famiglia di abilissimi e spietati ladri, capaci di entrare in una casa e svuotarla anche in soli sei minuti. E al conto dei poliziotti del commissariato di Assisi, diretto da Francesca Di Luca, ne mancavano due, braccati e fermati nelle scorse ore. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, è stato scovato il 36enne, pluripregiudicato, nascosto in una delle basi logistiche che la banda aveva tra Assisi e Bastia e in regime di semilibertà per altri reati. Nella serata di giovedì, invece, grazie alla sinergia con i carabinieri di Assisi, è finita la fuga anche dell'ultimo ricercato: un 56enne, sempre pluripregiudicato, che è stato arrestato. Secondo gli investigatori, si tratta di due capi: soggetti dal profilo criminale di elevato spessore che per l'abitualità maturata nell'attività delittuosa e nell'adozione di un vero e proprio stile di vita criminoso, assurgono a figure di spicco dell'associazione criminale. Entrambi esecutori materiali dei delitti contestati dalla procura di Perugia (sono 20 i capi di imputazione totali nei confronti della banda, tutti da scena muta giovedì durante l'interrogatorio) hanno partecipato ai sopralluoghi dei furti e con efferatezza li hanno portati a compimento. Il trentaseienne, come anticipato, in base alle risultanze delle indagini, ha preso parte alle attività criminose nonostante fosse in regime di restrizione della propria libertà personale, in quanto detenuto nel carcere di Spoleto in regime di semilibertà: di giorno partecipava attivamente ai colpi con la banda a conduzione familiare e di notte rientrava in carcere. Secondo quanto contestato dagli inquirenti e riportato nell'ordinanza del giudice Natalia Giubilei, la banda ha portato a segno almeno diciannove furti, con un bottino davvero notevole, tra soldi, orologi preziosissimi e addirittura un pony di razza. E lunedì, durante le perquisizioni nelle abitazioni dei sodali della banda, gli agenti del commissariato di Assisi hanno trovato, oltre a una perfetta riproduzione di una pistola da soft air, un vasto assortimento di profumi ancora dentro le scatole perfettamente integri, borse griffate contraffatte, ma anche banconote false e numerosi gioielli in oro. Che adesso potranno tornare ai loro legittimi proprietari.

Egle Priolo