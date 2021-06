OLTRE I BANCHI

È diventata realtà, dopo un lungo e complesso percorso che ha visto protagonisti anche tanti studenti, la prima fase del progetto Orto a colori, che ha cambiato volto ad una fetta dell'area esterna del liceo artistico Di Betto. Quella a ridosso del parco della Pescaia, che per anni ha dovuto fare i conti con abbandono e degrado. Con l'iniziativa scattata nel 2017 grazie ad un bando Pon per il potenziamento dell'educazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, l'area abbandonata è oggi rivoluzionata e pronta per accogliere piante tintorie e, come sta accadendo in sempre più scuole, anche lezioni all'aperto. Ieri mattina taglio del nastro per quello che la scuola considera un punto di partenza e non di arrivo perché, come è stato spiegato, c'è ancora da fare per far decollare definitivamente il progetto, fin qui realizzato con grande fatica di studenti e docenti, attenti anche ad utilizzare materiali di riuso. Dopo aver scacciato degrado e balordi, con la messa in sicurezza e il restyling complessivo del terreno, l'attenzione ora è puntata sulla realizzazione di adeguati accessi e, tanto per fare un esempio, di un impianto di irrigazione che allo stato attuale manca. Punti su cui, da parte della scuola, c'è l'auspicio di una sinergia con le istituzioni, dalla Provincia al Comune. Intanto una grossa fetta di lavoro, cioè la piena riqualificazione dell'area, è arrivata a compimento. Per quanto riguarda le piante, con i colori ricavati che saranno usati per la tintura dei tessuti nell'indirizzo di moda e design o per le attività di tecniche pittoriche e grafiche, qualcosa è già stato messo a dimora grazie alla sinergia con il parco di Colfiorito. La sinergia con Bianca Rita Eleuteri, responsabile del servizio parco, ha permesso di mettere a dimora alcune piante di Spincervino. Il progetto, ieri illustrato dalla professoressa Monica Scafati, è stato realizzato grazie all'impegno del professor Marco Mariucci e di Luana Trinari, consulente esterno alla scuola. Nell'aula magna del Di Betto, oltre al dirigente scolastico David Nadery, c'erano l'assessore comunale alla Cultura Leonardo Varasano, il consigliere delegato alle aree verdi Federico Lupattelli, David Grohmann (Università degli Studi) e il prof Massimiliano Gradinetta. «È una grande passione quella che mettete nel progetto ha detto Varasano -. I valori sono stati tantissimi, a partire dal recupero di uno spazio urbano sofferente. Un fatto prezioso per la città e per la scuola, per quello che andrete ad inserire lì». L'orto con le piante tintorie del Di Betto infatti non solo rilancia una zona prima in sofferenza ma, come evidenziato anche dalla scuola, diventa un'autentica rarità a livello regionale. Tant'è che scuole di fuori regione hanno già manifestato interesse a questo percorso, che andrà avanti a lungo. Riccardo Gasperini



