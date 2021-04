25 Aprile 2021

L'INDAGINE

ASSISI «Scusate ma dovevo aiutare mio fratello». Un 25enne ha usato queste parole per giustificarsi con i carabinieri di Valfabbrica che lo hanno fermato. Per tutta risposta i militari lo hanno arrestato dal momento che spacciava al posto del fratello costretto ai domiciliari sempre per spaccio. I carabinieri lo stavano pedinando da giorni e quando hanno deciso di fermarlo gli hanno trovato nascoste in macchina cinque bustine di cocaina. Le aveva messe dentro una scatola di metallo fissata sotto il piantone dello sterzo con una calamita. L'arresto è stato convalidato e per il 25enne, originario dell'Albania, è scattato pure il provvedimento di espulsione.

A Santa Maria degli Angeli invece un 55enne è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e multato per aver violato le norme relative all'emergenza sanitaria. L'uomo era accasciato a terra ubriaco davanti a un negozio nella piazza principale della frazione, vicino alla basilica, quando è stato notato dagli agenti della volante del commissariato di Assisi. I poliziotti, visto lo stato di ubriachezza, hanno chiesto l'intervento del personale medico del 118 che gli ha prestato le prime cure. Prima che venisse trasportato all'ospedale di Assisi gli agenti gli hanno sequestrato un paio di forbici da elettricista e un metro avvolgibile rigido. Arnesi simili gli erano già stati sequestrati in passato. Il 55enne, originario di Reggio Calabria, li aveva usati, insieme al nastro bioadesivo, per rubare le offerte in chiesa. Numerosi i precedenti di polizia a suo carico. Nei suoi confronti ora è stato avviato anche il procedimento finalizzato all'emissione del foglio di via dal Comune di Assisi. A Città di Castello i carabinieri hanno segnalato un 29enne del posto, per detenzione di stupefacenti per uso personale. Al 29enne è stata ritirata la patente, mentre a Lama sei persone sono state multate per assembramento e per non aver indossato i dispositivi di protezione individuali nel parcheggio difronte ad un pubblico esercizio.

Massimiliano Camilletti