CITTÀ DI CASTELLO Giovane marito violento. La moglie, stanca dei continui maltrattamenti e minacce l'ha denunciato ai carabinieri della Stazione di Città di Castello. La donna ha raccontato che l'uomo da molto tempo l'avrebbe minacciata ed insultata a più riprese, facendola perfino bersaglio del lancio di soprammobili, stoviglie e di quant'altro gli capitava a portata di mano nei momenti d'ira. La situazione, stando a quanto ha fatto verbalizzare, le avrebbe causato paura ed ansia continue. Una convivenza diventata via va insostenibile fino al punto che lei ha deciso di abbandonare il tetto coniugale e di trasferirsi altrove.

Al termine delle indagini i militari coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti hanno trasmesso alla Procura della Repubblica di Perugia il relativo fascicolo. Sulle base delle risultanze investigative il gip del tribunale di Perugia ha firmato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di un 33enne che da tempo abita in città. Dovrà starsene lontano almeno duecento metri dai luoghi frequentati dalla compagna e gli è preclusa ogni possibilità di comunicare con lei. È di appena qualche giorno fa l'ultimo episodio del genere accaduto in Altotevere. Lei, stanca dei maltrattamenti, aveva messo tutto per scritto in una caserma dell'Arma. Dopo essersi trasferita insieme ai figli a casa di una conoscente, era tornata nell'abitazione di famiglia per prendere alcuni effetti personali. Qui aveva incontrato lui, 60enne, probabilmente in stato di alterazione psicofisica per l'abuso di alcol, che le si era scagliato. Ma c'è stato anche il padre-padrone che picchiava di continuo la figlia adulta, costretta più volte a farsi medicare all'ospedale, perché non gradiva le sue frequentazioni.

Del resto sono i numeri a confermare che la violenza di genere è un fenomeno stabile nel tempo, trasversale, pervasivo con radici profonde anche nel comprensorio. Fino allo scorso giugno 280 le chiamate al 353.4164699 del Centro Medusa, aperto il 25 novembre 2020. L'attività dell'associazione Libera...mente Donna Ets, che lo gestisce, si è poi sviluppata in 76 colloqui che a 26 donne hanno aperto le porte dell'accesso ai servizi gratuiti per assistenza, consulenze psicologiche e legali, affiancamento nelle procedure amministrativo-burocratiche, nel percorso giudiziario successivo alla denuncia.

Nelle ultime ore, intanto, i carabinieri sono impegnati nel far luce sui furti in appartamento, uno messo a segno, due tentati, fra Cinquemiglia e Promano. Rovistando nelle stanze, i ladri hanno spaventato il gatto, un maschio sterilizzato, che è scappato e che i padroni stanno adesso cercando via social.

