Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:01

L'INIZIATIVA

Anche per il 2022 appena iniziato andrà avanti il progetto per l'impiego di detenuti del carcere di Capanne per attività di supporto ad interventi di manutenzione di piccole opere infrastrutturali e di decoro urbano. Un percorso, quello che vede lavorare in sinergia il Comune e la casa circondariale di Capanne, attivo oramai da lungo tempo e cui le istituzioni coinvolte vogliono dare continuità. Il progetto infatti «come emerso anche dal monitoraggio effettuato congiuntamente agli educatori del carcere e al personale degli uffici comunali, ha ottenuto ottimi risultati, sia in termini di reinserimento dei soggetti coinvolti, sia in termini di miglioramento del servizio di decoro urbano». Lo spiega una determinazione dirigenziale dell'unità operativa Mobilità e infrastrutture del Comune, la numero 3281 con cui l'ente si è mosso dopo che, nelle scorse settimane, la direzione del carcere ha espresso la volontà di proseguire l'iniziativa. Parte integrante del progetto, come avvenuto in passato, sarà l'impiego di una cooperativa sociale che si occuperà della gestione del servizio di accompagnamento e inserimento al lavoro dei detenuti, quattro persone, coinvolti nel progetto stesso. Il Comune, sulla base del preventivo presentato dalla cooperativa coinvolta, ha stanziato risorse per poco meno di 30mila euro (29.500 per la precisione) sbloccando il progetto anche per il 2022.