Mercoledì 3 Novembre 2021

IL PROBLEMA

DERUTA «Allora perché no le rotonde?», si chiede il commissario della Sezione Lega di Deruta, Torgiano e Collazzone Luciano Capoccia, e spiega che, secondo lui: «I semafori non risolvono i problemi di viabilità e dell'alta velocità in via Madonna dei Ranucci», tanto che invita la Provincia a rivedere il progetto di installare semafori per rallentare la velocità nel tratto che da Fanciullata va verso Deruta e viceversa. E l'interesse verso la sicurezza su quelle strade si è alzato alla luce dei recenti incidenti mortali. «Sembrerebbe che la Provincia di Perugia abbia trovato la soluzione più consona per rallentare la velocità commenta Capoccia - con i semafori, ma noi della sezione Lega riteniamo che lì non si risolvano così i problemi di viabilità e di velocità, i semafori sono posizionati in un punto lontano dal centro abitato e le macchine che sopraggiungono da entrambi i sensi di marcia non trovano alcun impedimento se non in prossimità dei semafori».

Va ricordato che, in proposito, l'amministrazione comunale ha espresso un suo parere proponendo l'eventuale realizzazione della rotonda che avrebbe dovuto avere un impatto minore sulla viabilità, ma evidentemente per la Provincia la soluzione migliore sono i semafori. «Senza mettere in dubbio le capacità tecniche di chi ha firmato il progetto per la loro installazione si chiede retoricamente il commissario della Lega - si è optato per i semafori scartando la rotonda per una questione economica?». Poi suggerisce: «Sarebbe opportuno che la Provincia rivedesse tale progetto che è solo uno spreco di denaro pubblico e non va assolutamente a salvaguardare la sicurezza dei residenti, piuttosto chiediamo che vengano installati dei sistemi alternativi di rallentamento e controlli più severi e costanti da parte delle forze dell'ordine».

Luigi Foglietti

