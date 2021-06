I CONTROLLI

DERUTA I carabinieri della compagnia di Todi, nel corso di un'attività di controllo sul territorio, svolta nel comune di Deruta sono intervenuti in un esercizio commerciale dove tre giovani, apparentemente per futili motivi, si sono scontrati in una violente una rissa che poteva sfociare in maniera molto cruenta. Basta pensare che durante lo scontro uno dei contendenti è stato colpito alla testa con una bottiglia, riportando lesioni che molto fortunatamente i sanitari hanno giudicato guaribili in soli dieci giorni. Ma la violenza non si è esaurita solo in questo episodio, infatti poco dopo, i militari hanno sottoposto a perquisizione personale altri due giovani il cui comportamento li aveva insospettiti. L'intuizione ha dato buoni frutti in quanto uno dei due nascondeva un coltello vietato.

E' significativo il bilancio consolidato dai carabinieri della Compagnia di Todi, a conclusione di una serie di attività messe in essere per un controllo sul territorio, finalizzato alla vigilanza sul generale rispetto delle misure di prevenzione predisposte con lo scopo di contenere al massimo la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Sei complessivamente le denunce, per contestare reati per rissa e lesioni personali, porto abusivo di un coltello, guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica e controlli sul rispetto delle misure Covid-19.

I controlli sono proseguiti anache a Collazzone e a Gualdo Cattaneo, dove un giovane è stato sorpreso alla guida dell'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, mentre altri quattro sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, tipo cocaina, per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi di laboratorio e le patenti di guida sono state ritirate. Inoltre sono stati sottoposte a controllo 118 persone, di cui 15 contravvenzionate per violazione delle prescrizioni covid-19. Mentre i 21 esercizi commerciali controllati sono risultati tutti in regola.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA