Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

I CONTROLLI

DERUTA I carabinieri della Stazione di Deruta, dipendente dalla Compagnia di Todi, comandata dal maggiore Luigi Salvati Tanagro, giovedì sera nel territorio comunale, secondo le direttive del comando provinciale, hanno svolto un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni tipo di reato. L'attività ha consentito di denunciare, in stato di libertà, quattro persone di età compresa tra 30 e 40 anni perché si sono rifiutate di sottoporsi all'accertamento sull'uso di sostanze stupefacenti. Secondo procedura i rispettivi veicoli sono stati sono stati sequestrati in attesa della probabile successiva confisca. Contestualmente sono state ritirate le patenti di guida. Sempre nel corso della stessa operazione, tre 30enni sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti che hanno dichiarato servire ad uso personale. Le sostanze, del tipo cocaina e hashish, per complessivi 5 grammi sono state ovviamente sequestrate, mentre i tre ragazzi sono stati segnalati all'autorità amministrativa quali assuntori. Il servizio ha consentito il controllo di 83 veicoli e di contestare numerose infrazioni al Codice della strada del tipo uso improprio del telefonino durante la guida e mancanza della copertura assicurativa. Inoltre gli stessi militari della Stazione di Deruta comandata dal luogotenente De Rosa, hanno anche notificato un provvedimento di chiusura di un esercizio pubblico del centro cittadino a seguito di fatti risalenti ad alcuni mesi indietro, quando presso tale attività commerciale si erano verificati fatti che avevano turbato la sicurezza pubblica. Gli eventi, documentati dai carabinieri, hanno provocato il decreto di sospensione della licenza per 15 giorni emesso dalla competente autorità.

Luigi Foglietti