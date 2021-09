Venerdì 17 Settembre 2021, 05:02

DERUTA

Maria Cristina Canuti, nota imprenditrice, nonché assessore alle Politiche sociali del Comune di Deruta, ieri tra le 13,30 e le 14, è stata coinvolta in un grave incidente stradale. La Canuti, cinquantaduenne è stata investita da una auto Mercedes Classe A alla cui guida si trovava una donna quarantenne proveniente da Torgiano. L'urto è stato violentissimo e alcuni passanti hanno raccontato che l'investita sarebbe stata sbalzata in aria ricadendo pesantemente sull'asfalto.

L'imprenditrice è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Ad un primo sommario esame radiologico sembrerebbero gravemente compromesse tre vertebre, attualmente si stanno attendendo i referti più approfonditi. Comunque la dinamica dell'incidente, che si è verificato al crocevia dove sono i semafori, è attualmente al vaglio dei carabinieri del Radiomobile della compagnia di Todi e dei colleghi della stazione cittadina. Sempre da dichiarazioni di persone presenti sembrerebbe che l'assessore Canuti sia uscita da una tabaccheria dove avrebbe acquistato sigarette, probabilmente diretta a riprendersi l'auto che aveva parcheggiata nei pressi di un bar dall'altra parte della strada. Nel percorrere il tragitto però potrebbe aver cambiato improvvisamente direzione senza avvedersi dell'arrivo della vettura che l'ha investita.

Appena saputa la notizia nella cittadina s'è diffuso un forte sconcerto in quanto Maria Cristina Canuti è molto apprezzata sia come imprenditrice, gestisce una concessionaria di auto, che come donna in politica alla quale il sindaco Michele Toniaccini ha affidato un assessorato molto importante. Toniaccini si è recato all'ospedale perugino dove si è trattenuto tutto il pomeriggio in attesa di notizie rassicuranti.

Luigi Foglietti