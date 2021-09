Giovedì 2 Settembre 2021, 05:00

LA STORIA

DERUTA «A mia figlia Chiara è stata data la possibilità di vedere cosa c'è fuori della sua casa e la libertà di aprire la porta e uscire... Questa è la vera inclusione». Così afferma mamma Carmela Cassetta parlando della opportunità che il Comune di Deruta ha dato a sua figlia, quattordicenne priva della vista e affetta da emiparesi destra.

«Voglio che la gente sappia che esistono ancora belle persone, come il sindaco Michele Toniaccini e l'assessore Maria Cristina Canuti che ci hanno saputo offrire la loro grande disponibilità ha spiegato la madre di Chiara realizzando in pochissimo tempo un percorso tattile che consente a mia figlia di poter andare al bar per bere una bibita, o andare a fare la spesa, insomma di avere reso semplice quello che fino ad ora era impossibile, ma insieme nei ringraziamenti devo aggiungere anche la ditta che ha realizzato i lavori di istallazione dei login, a totale titolo gratuito».

In poche parole a San Nicolò di Celle è stato creato un percorso di circa 500 metri che consente a Chiara i suoi spostamenti da casa ai servizi essenziali frazionali. «Ci avevano parlato di inclusione come una cosa complessa - spiega la mamma - mentre noi qui abbiamo trovato un'apertura totale, anche da parte dei nostri vicini che avrebbero potuto eccepire qualche cosa sulle possibilità che l'intervento potesse limitare la loro libertà di movimento».

Chiara ha un profilo scolastico è eccellente, è uscita dalla scuola media con un bel 10 e lode scrivendo e leggendo in Braille, e attualmente in procinto di iniziare il liceo artistico, ha raggiunto la sua piena serenità sentendosi libera di uscire di casa senza dover ricorrere all'aiuto di mamma, di papà o della premurosa sorella Maria Pia che, pur dodicenne, per essere d'aiuto a Chiara ha imparato anche lei il Braille. «Grazie quindi a sindaco, comune e comunità, per le premure che ci hanno riservato ricorda Carmela non scorderò mai che Toniaccini è venuto di persona a verificare che i lavori fossero eseguiti a regola d'arte».

«Nel fare il sindaco non dimentico mai di essere prima un genitore, poi un cittadino risponde Michele Toniaccini per cui quando mi ha chiamato disperata la madre di Chiara perché alla sua bambina non vedente fosse concessa una sua autonomia, abbiamo fatto nostra la sua problematica e abbiamo deciso di offrire questa possibilità, mettendo in piedi il progetto con una segnaletica per poter raggiungere i servizi essenziali». «Siamo riusciti a soddisfare questa esigenza commenta Toniaccini - anche grazie alla generosità della ditta che ha garantito la perfetta posa in opera delle piastrelle in ceramica che hanno un preciso significato a seconda di dove vengono posizionate».

Luigi Foglietti

