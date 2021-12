Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:01

ARIA DI FESTA

DERUTA L'albero di Natale in ceramica più grande del mondo non poteva crescere che a Deruta. Le sue luci sono state accese dal balcone del Comune ieri pomeriggio alle 17 sotto la pioggia che non ha fermato il ricco pomeriggio di festa che si è svolto in piazza dei Consoli. Hanno dato il via il sindaco Michele Toniaccini insieme all'assessore regionale alla Cultura Paola Agabiti e a due ospiti eccezionali come il giornalista e conduttore televisivo Tiberio Timperi, l'artigiano della tv, e il maestro Mogol (Giulio Repetti) paroliere e produttore discografico che proprio qui in Umbria ha creato il Cet (Centro Europeo Toscolano), scuola nata per formare e valorizzare i nuovi professionisti della musica pop. L'albero rimarrà fino al 9 gennaio 2022. «Quest'anno lo abbiamo acceso quale augurio di speranza e di fiducia rispetto a questi ultimi due anni in cui la pandemia ci ha privato della socializzazione ha detto Toniaccini e lo abbiamo fatto all'insegna dello slogan Ripartiamo dalla cultura per riaccendere la luce della speranza, tanto che non a caso abbiamo voluto insieme a noi due persone di cultura, due amici del territorio, che hanno a cuore l'Umbria e con cui già parliamo di future collaborazioni». «Con i nostri ospiti ha precisato il sindaco nell'occasione - apriamo una nuova fase che vede Deruta protagonista nei prossimi eventi culturali della Regione».

Poi ha ringraziato l'assessore Agabiti per la presenza, per il supporto, la collaborazione e l'affetto sempre dimostrato a Deruta e in modo particolare al comparto ceramico. Il pomeriggio di festa è stato completato con esibizioni di ballo della scuola New blue angel dance, e musicali a cura dell'Orchestra giovanile regionale umbra.

Luigi Foglietti