DECORO

Sul danneggiamento al pannello informativo installato alla fonte Lomellina (nella foto il giorno dell'inaugurazione del restauro ad ottobre 2018) di via Marzia si muove la famiglia Modena, che fu promotrice del finanziamento dell'intervento di riqualificazione del bene storico tramite l'Art Bonus. «Ci interfacceremo con l'amministrazione comunale per poter intervenire e mettere a posto quel che è stato danneggiato», spiega al Messaggero la senatrice Fiammetta Modena. La famiglia si era mobilitata per il restauro della Lomellina in ricordo dell'avvocato Marzio Modena. Oltre alla completa pulizia del bene, era stata installato anche un pannello che riporta la storia della fonte ed i particolari del restauro. Nei giorni scorsi è stato trovato inclinato verso il muro e ricurvo, probabilmente danneggiato con un pugno o un calcio. Trovate inoltre, ancora una volta, tante sigarette sulla vasca dell'acqua, scambiata per un posacenere (lì spesso sono stati gettati anche molti rifiuti fra bottigliette, cartacce e, una volta, perfino assorbenti). Ci fu anche chi, in una occasione, quella fonte la usò per lavarsi i piedi.

Per garantire il mantenimento del decoro di quel bene, la famiglia Modena chiederà al Comune la possibilità di collocare una telecamera, che potrebbe essere uno strumento utile per garantire anche sicurezza a quel tratto di via Marzia dove, anni fa, si registrarono anche molti furti nelle auto in sosta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA