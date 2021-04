13 Aprile 2021

DECORO

OK IDEA FDI

SULLA PUBBLICITÀ

Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la proposta dei consiglieri comunali FdI Fotinì Giustozzi e Paolo Befani per una revisione del regolamento della pubblicità, nella parte in cui si definiscono misure di più efficace decoro degli impianti pubblicitari temporaneamente inutilizzati.

LA PROPOSTA

MORBELLO SU ATENEO

E PATRIMONIO UNESCO

Maria Cristina Morbello, consigliere comunale M5s, propone di «avviare un'interlocuzione con l'Università degli Studi per valutare la candidatura dell'ateneo alle liste previste dalla convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco».

L'INIZIATIVA

EVENTO FORMAZIONE

BLU-PERUGIA CIVICA

Stefano Quintarelli e l'intelligenza artificiale sono i protagonisti del secondo incontro della Formazione

Politica Civica promossa da Blu e Perugia Civica, ideata da Adriana Galgano e Nilo Arcudi. L'evento si terrà oggi alle 18 su Zoom (info connessioni@bellaliberaumbria.it o pgcivica20@gmail.com).

MEMORIA

IL MILITE IGNOTO

CITTADINO ONORARIO

Anche Perugia aderisce alla proposta del gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare di concedere la cittadinanza onoraria al milite ignoro. L'iniziativa nazionale è si tiene nel centenario della traslazione a Roma. Perugia, come altri comuni italiani, ha aderito. L'ha annunciato ieri il consigliere comunale Riccardo Mencaglia (FdI).