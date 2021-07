Sabato 31 Luglio 2021, 05:01

DECORO

Continuano a perdere pezzi le scalette di via Grecchi, nel cuore della città. Una cartolina, quella che collega la centralissima piazza Italia con via Bonazzi, che di certo non fa bene dal punto di vista del turismo, dal quale arrivano segnali incoraggianti in questi giorni. Ma che fa arrabbiare anche i perugini. Sono state tante nel tempo le proteste per l'abbandono di quella scalinata dove il via vai è particolarmente intenso durante tutto l'arco della giornata. Ci fu anche un commerciante che si mobilitò per la loro pulizia e, provocatoriamente, inscenò una vendita dei pezzi delle scalette della vergogna per raccogliere fondi utili alla loro sistemazione. Ma le continue segnalazioni e iniziative non hanno portato all'obiettivo sperato. Le scalette, sistemate nella sola parte superiore per un intervento ai sottoservizi, continuano a perdere pezzi e ad essere un rischio per chi passa. In questi giorni c'è chi ha segnalato nuovamente al Messaggero la situazione, parlando anche di altre problematiche legate al decoro. Come una panchina di piazza Italia che perde pezzi (una delle assi di legno giovedì mattina era su una aiuola), le continue scritte fatte dai vandali imbrattatori, rifiuti gettati anche sul monumento al Perugino, ai giardini Carducci.

Tanti aspetti che si traducono in un appello per io decoro del centro storico, biglietto da visita della città che sta riscoprendo il via vai di turisti ma che continua a presentarsi con segnali negativi.