Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:01

L'EVENTO

GUBBIO Hanno brillato tante stelle, con quasi 200 iscritti per 118 coreografie e l'impronta lasciata da scuole di molte parti del mondo, all'evento Gubbio Danz'Competition, nelle quattro giornate dedicate allo studio, workshop, master auditions e concorso internazionale con i migliori maestri e direttori di prestigiose accademie e compagnie. Si è data appuntamento per la prima edizione sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e dal Comune, sotto la direzione artistica di Cecilia Monacelli e Francesco Annarumma, una giuria d'alto livello con Elena Filipyeva (direttrice artistica dell'Opera House di Kiev), Gonzalo Galguera (ballet director del Teatro di Magdeburg), Karl Alfred Schreiner (maestro dell'Opera di Vienna), Patrick Teschner (ballet master del Gärtnerplatz Theater a Monaco di Baviera), Krystyna Shyshkarova (direttrice della Totem Dance Theater in Ucraina), Afshin Varjavandi (direttore della compagnia Inc InNprogress), Alessandro Rende (docente della Compagnia del Teatro dell'Opera di Roma, direttore di Europa in danza e Italian Dance Award) e Francesca Bernabini (giornalista e critica di danza). Coinvolto l'art designer tifernate Gabriele Polidori, già vincitore del premio Open al Festival del Cinema di Venezia, che ha ideato le forme d'arte. Assegnati borse studio e premi in denaro, come al miglior talento Katerina Giuliaieva, Caravan per la migliore coreografia, e Danz'Competition a Chiara Amato. Il giurato Gonzalo Gualguera ha invitato gli allievi Rachele Rossi, Francesca Smaci, Alessia Tacchini, Joel Dettori e Giovanni Liverani al Balletto di Magdeburg, così come ha fatto Karl Alfred Schreiner con Joele Dettori e Davide Gentili al Gärtnerplatz Theater di Monaco di Baviera. Krystyna Shyshkarova ha invitato due settimane in Ucraina l'allieva eugubina Elena Vagnarelli a Lisa Chibbaro alla Totem Dance Theater. A luglio 2022 ci sarà Gubbio Danz Week con all'interno la seconda edizione di Danz'Competition.

Massimo Boccucci