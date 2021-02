© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOAnche lo storico palazzo dei Priori, al pari della Fontana Maggiore, ha risentito dell'effetto gelo. Il pronto intervento del Comune, dopo un sopralluogo, ha installato in questi giorni un palco per la messa in sicurezza della parte iniziale di via dei Priori, sotto l'arcata. La struttura, collocata nella giornata di sabato, ha l'obiettivo di mettere in sicurezza il tratto, e dunque i passanti, da «potenziali cadute di schegge lapidee della facciata».LA MISURALo riporta un'ordinanza della struttura Sicurezza dell'ente (la 157 di lunedì), che dispone conseguenti modifiche al transito. È stata infatti ridotta «la sagoma limite per il transito dei veicoli sotto l'arco» (2,40 metri di larghezza, 2,90 di altezza come indicano i segnali). Fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, come riporta l'atto, è previsto il restringimento della carreggiata, disciplinato da segnaletica, con limite massimo di velocità a 20 chilometri orari. Un provvedimento che resterà in vigore fino all'esito di controlli per capire, su tutti i fronti di palazzo dei Priori che è oggetto di altri interventi, l'entità generale del problema. Proprio come disposto, fin dal subito, per il distacco di una parte in bronzo alla fontana Maggiore. Sotto la lente ci sarebbero anche altri monumenti della città che avrebbero manifestato la stessa criticità a seguito della nevicata dei giorni scorsi e soprattutto in conseguenza della formazione di gelo.LA FONTANARiguardo alla Fontana Maggiore, gli uffici tecnici del Comune si stanno muovendo per valutare quanto accaduto. Lunedì mattina si è staccata una delle bocche di bronzo che permettono all'acqua di passare dalla vasca superiore a quella inferiore. Il personale del Comune si muove in sinergia con la Soprintendenza per analizzare anche altre parti della fontana che potrebbero aver risentito, seppure in forma più lieve, della formazione di gelo a seguito della nevicata dei giorni scorsi.L'ipotesi più accreditata è questa anche se, per escludere altre possibilità, come ad esempio l'atto vandalico, il Comune ha già disposto l'analisi delle immagini di videosorveglianza di piazza IV Novembre.Di certo il distacco della parte bronzea, come anche quello di piccole parti dalla facciata di palazzo dei Priori, in corrispondenza dell'arco, ha creato non poco dibattito. In tanti hanno parlato dell'accaduto chiedendo una spinta maggiore alla manutenzione dei monumenti e dei luoghi simbolo della città.Riccardo Gasperini