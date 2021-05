30 Maggio 2021

Ancora un no dal Tar per le Distillerie Di Lorenzo di Pontevalleceppi. E stavolta è un no pesante. Perché rispetto alle emissioni fuori norma di monossido di carbonio, i giudici amministrativi prendono a prestito le parole dei tecnici della Asl per sottolineare il rischio per la salute dei residenti di quelle emissioni.

Il Tar con la sentenza numero 412 (presidente Raffaele Potenza, estensore della sentenza Enrico Mattei, altro consigliere del collegio Daniela Carrarelli) ha detto no alla richiesta della distilleria(assistita dagli avvocati Francesco Falcinelli e Michele Bromuri) ha chiamato in causa Comune, Regione e Arpa di fronte al Tribunale amministrativo regionale per chiedere l'annullamento «del provvedimento autorizzativo unico n. 8 del 6.3.2020, con cui il Comune di Perugia ha assentito l'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale n. 75/17, in recepimento a quanto assunto dalla Regione Umbria con la sottesa determinazione regionale n. 1320 del 17.2.2020, parimenti impugnata, con la quale sono state imposte le contestate prescrizioni in materia emissioni in atmosfera, a seguito della campagna di monitoraggio in occasione della quale sono state rilevate elevatissime emissioni di monossido di carbonio». Secondo i legali della distilleria per impianti come quelli in questione, anteriori al 1988, «sarebbero stati imposti valori limite del parametro monossido di carbonio ai in violazione della tempistica prevista a partire dal 1/1/2025». Tra l'altro «l'adeguamento impiantistico richiederebbe inoltre ingenti investimenti, incompatibili con la situazione finanziaria» della distilleria.

La bocciatura del ricorso da parte del Tar arriva per una lunga serie di motivi. E il passaggio di carattere ambientale è senza dubbio il più pesante. Ecco cosa hanno detto i giudici amministrativi: «Per quanto concerne, infine, i contestati valori limite del parametro monossido di carbonio imposti dai provvedimenti gravati, è sufficiente osservare che detti valori sono legittima conseguenza delle rilevazioni di Arpa Umbria effettuate a fine 2018 ed attestanti emissioni di monossido di carbonio «in uscita dal camino E1 elevatissime», con concentrazioni che hanno raggiunto «picchi di CO a 10.000 mg/Nmc», tali da comportare un pericolo per la salute della popolazione e dell'ambiente, come pure rilevato dall'U.S.L. Umbria 1, anche in considerazione della adiacenza dello stabilimento al centro abitato». Tra i motivi con cui il Tar ha respinto il ricorso è sottolineato come «risulta pertanto sconfessato l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, come previsto dalla normativa soprariportata, si sarebbe risolta in una sorta di revoca occulta dell'autorizzazione medesima».

Luca Benedetti

