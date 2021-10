Sabato 16 Ottobre 2021, 05:01

ASSISI «Vi faremo vedere la Luna» promettono gli appassionati astrofili del Gruppo Monte Subasio, un gruppo costituitosi nel 1995, e ora una delle maggiori realtà dell'Astronomia in Umbria che collabora con l'Università di Perugia. Quando? Questa notte a partire dalle 21, e consisterà nell'osservazione al telescopio del satellite, in occasione della Notte della Luna, l'ormai famoso appuntamento denominato International Observe the Moon Night, dato nientepopodimenoche dalla Nasa. L'iniziativa è a carattere mondiale ed è dedicata alla scoperta e all'osservazione del nostro affascinante satellite naturale. E dove? A Porziano sulle pendici del monte Subasio dove il gruppo ha la sua base con tanto di telescopi. «Abbiamo aderito all'invito della Nasa spiega Cristiano Cinti segretario del gruppo degli astrofili - organizzando, in collaborazione con Umbria Green Festival e con il patrocinio della Confraternita del SS Sacramento di Porziano, una serata osservativa della Luna mettendo a disposizione dei visitatori i telescopi dell'associazione». «L'occasione spiega Cinti - è un evento pubblico mondiale che incoraggia l'osservazione, l'apprezzamento e la comprensione della nostra Luna e la sua connessione con la scienza planetaria, l'esplorazione e la cultura umana della Nasa, un evento annuale che mette in contatto scienziati, educatori e appassionati di luna di tutto il mondo e noi siamo veramente onorati di essere stati inseriti tra i siti mondiali in cui si celebra l'evento».

Lu. Fogl.