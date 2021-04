10 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







GUBBIO

Hanno fermato l'auto e hanno avvertito un odore forte e fastidioso che usciva dal mezzo e che li ha fortemente insospettiti, intuendo che potesse trattarsi di sostanze stupefacenti. Così si sono inguaiati due ventenni eugubini, che sono stati segnalati e dovranno risponderne dopo essere finiti nella rete di un servizio mirato da parte dei carabinieri guidati dal capitano Fabio Del Sette. Per il passeggero è scattata la segnalazione alla prefettura, mentre per l'altro ventenne - la cui perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire a suo carico altri quaranta grammi di marijuana - è stata inevitabile la denuncia. Tutto potevano immaginare meno che questo epilogo visto che avevano scelto una zona di campagna dove pensavano di essere al riparo da qualunque controllo. I militari hanno fermato questa auto proveniente da una strada secondaria nella frazione di Padule, semplicemente per una verifica legata soprattutto al rispetto delle normative anti-Covid. La situazione che ha fatto scattare i sospetti si è presentata quando dal veicolo stava fuoriuscendo uno strano odore, ricondotto rapidamente alla marijuana. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo, trovandoli entrambi in possesso di modiche quantità di marijuana. Per il conducente la situazione è peggiorata con la perquisizione domiciliare e ci sarà dunque un seguito con un procedimento a carico.

Massimo Boccucci