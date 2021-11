Domenica 28 Novembre 2021, 05:02

MISS MONDO UMBRIA

È nata in Argentina, risiede nelle Marche ma da tempo è a Perugia per motivi di studio e familiari. Lei si chiama Sofia Monetti, 25 anni, ed è ha vinto la prima selezione di Miss Mondo Umbria 2022. L'evento si è tenuto venerdì sera a Corciano, al centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano. Sofia è in città per conseguire la laurea magistrale in relazioni internazionali e vivere accanto ai nonni, perugini. Erano 9 le ragazze in gara e sono state valutate da una giuria di esperti. Al secondo posto si è classificata Lavinia Suvieri, di Assisi, mentre è giunta terza Greta Narcisi di Bastia Umbra.

A giudicare le concorrenti sono stati l'artista perugino Massimiliano Donnari, in arte Mamo, il medico chirurgo Carla Lancione, Philip Martin's, Ketty Fiore, che si occuperà di tutta la parte hair di Miss Mondo, e i giornalisti Lorenzo Lotito e Massimo Sbardella. Tra gli ospiti c'erano anche l'ex modella bulgara Ganka Avramova, Caterina D'Alessandro, Miss Mondo Umbria 2021 e Sara Alunni, finalista regionale 2021.

Durante la selezione le ragazze in gara hanno sfilato con alcuni abiti, indumenti intimi ed accessori di Lucertini, Yamamay, Frankie Garage, Il posto delle Fragole e O Bag mentre Jean Louis David ha curato le acconciature delle concorrenti. Il concorso Miss Mondo Umbria è gestito da Gianni Marcantonini di Art Inside Event, la regia organizzativa è invece curata da Federica Bardani mentre ad occuparsi delle coreografie delle sfilate è Antonio Becchetti.