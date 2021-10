Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:01

LA STORIA

«Mi voglio sposare e lo voglio fare il prima possibile. Ma prima voglio chiarire del tutto questa vicenda. Per questo ho deciso di consegnarmi ai carabinieri, perché voglio chiarire definitivamente la mia posizione con la giustizia italiana». Questo, in sostanza, ha detto ieri al giudice il quarantenne albanese che nel pomeriggio di sabato ha preso un volo assieme all'avvocato perugino Luca Maori (che nella difesa è coadiuvato dal collega Aldo Poggioni) per venire a Perugia a spiegare che lui con le accuse che gli vengono mosse dalla procura perugina non ha nulla a che fare.

Accuse pesanti: associazione a delinquere per immettere «ingenti quantitativi di marijuana» nel mercato perugino della droga. E in particolare, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, lui sarebbe stato il capo della banda. I fatti contestati risalgono al periodo 2018-2019. Dopo i quali il quarantenne albanese è tornato in patria. Logico immaginare come secondo gli investigatori lo abbia fatto per sfuggire proprio alla cattura, mentre la sua versione è che dopo essere arrivato a Perugia nel 2001 ed avere avviato un'attività propria come elettricista abbia deciso di tornare definitivamente in Albania dove avrebbe trovato condizioni di lavoro migliori. E dopo un periodo in cui faceva la spola tra i due paesi.

Ma soprattutto, sottolinea l'avvocato Maori, ha spiegato come «non c'entrava assolutamente niente con questioni di droga. Non era minimamente a conoscenza del traffico e dunque di indagini che lo riguardassero». E alle contestazioni degli inquirenti relative ad avvistamenti in costante compagnia di personaggi dediti allo spaccio, ha risposto come si trattasse «di un amico e di un cugino» ma con i quali non avrebbe mai parlato di droga «al punto che - continua Maori - non risultano intercettazioni che lo riguardano. Senza dimenticare che è in possesso di un regolare permesso, non ha precedenti, non è stato mai indagato».

Già, ma il capo della banda è soprannominato Pelato e lui è senza capelli...«Il mio soprannome non è mai stato quello - si è difeso il quarantenne - c'è un equivoco di fondo». L'uomo ha chiesto gli arresti domiciliari a Perugia mentre è in attesa della decisione del giudice, prevista per inizio settimana.

Michele Milletti