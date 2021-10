Sabato 16 Ottobre 2021, 05:01

LA STORIA

Scarcerato. Perché, dopo essere partito dall'Albania per consegnarsi ai carabinieri con l'intenzione di contestare le accuse nei suoi confronti, per il giudice non sussiste il pericolo di fuga. Scarcerato dai domiciliari e con l'obbligo di dimora a Perugia in attesa delle decisioni sul suo conto. E se i «gravi indizi di colpevolezza» sono ancora presenti, si sottolinea anche come siano «da dimostrare». Insomma, il 40enne difeso dagli avvocati Luca Maori e Aldo Poggioni, un primo risultato sembra averlo ottenuto anche se la sua corsa per essere scagionato dall'accusa di far parte di una banda che avrebbe immesso «ingenti quantitativi di marijuana» nel mercato perugino dello spaccio. Anzi, di più. Di essere di fatto il capo di quella banda.

Una vicenda singolare. L'uomo, quarantenne, ha raccontato di aver appreso da alcuni familiari di essere ricercato dall'autorità giudiziaria perugina e di aver contattato l'avvocato Maori per stabilire il da farsi. Dopo un paio di incontri a Tirana, sabato è tornato a Perugia per chiarire la sua posizione. Nell'interrogatorio di giovedì ha raccontato di essere arrivato a Perugia nel 2001, di aver svolto sempre l'attività di elettricista e di essere tornato nel 2019 in Albania. E soprattutto, nonostante sia calvo, di non essere il Pelato a capo della banda di spacciatori individuata dai carabinieri ma di aver soltanto frequentato due di loro perché sono un cugino e un amico. A giorni la decisione del giudice.