La distilleria di Ponte Valleceppi di nuovo a giudizio. Stavolta con l'accusa di inquinamento di aria e acque del Tevere. L'udienza dibattimentale si terrà il 10 novembre (giudice Giuseppe Narducci). Le accuse dell'inchiesta portava avanti dal pm Manuela Comodi sono quelle cristallizzate dall'indagine del Noe all'epoca dei fatti comandato dal tenente colonnello Francesco Motta.

Le accuse sono pesanti e raccontano del fiume Tevere e dell'aria nella zona di Ponte Valleceppi inquinati dalle emissioni fuorilegge. In particolare Contestati immissioni nell'aria di polveri e concentrazioni di monossido di carbonio superiori ai limiti di legge. Nelle acque del Tevere, nel punto rilevazione nella zona degli scarichi, furono trovati azoto, ammoniaca e rame in quantità superiori alla norma. Per le emissioni in atmosfera (c'è anche il nodo degli odori molesti) ci sono stati sforamenti, rispetto ai parametri autorizzativi orari, in 233 occasioni per le polveri e in sei occasioni per il monossido di azoto. Contestato anche lo smaltimento illecito di ceneri pesanti al di fuori dei cassoni, trovati stracolmi di rifiuti, nelle vicinanze della distilleria.

Secondo quando accertato dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico in quattro anni di indagini (valutate dal Gup Angela Avila anche i rilevamenti dell'Arpa) ci sono state attività che hanno impedito la regolare attività di vigilanza e di controllo ambientale, per esempio, con la creazione di un bypass tra l'impianto di depurazione il pozzetto legale per le verifiche. Ma quello che pesa di più, e che la Procura ha messo nero sui bianco dopo gli interventi del Noe guidato dal tenente colonnello Francesco Motta, sono i danni di carattere ambientale.

A giudizio vanno Irma Di Sarno (assistita dall'avvocato Francesco Falcinelli), Gianluca Di Sarno (avvocato Falcinelli), Gennaro Balice e la stessa distilleria. I primi due rappresentanti legali delle Distillerie, il terzo responsabile tecnico delegato all'ambiente dell'impianto. Il Comitato Molini di Fortebraccio sarà parte civile nel processo assistito dall'avvocato Valeria Passeri

