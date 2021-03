19 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







DECORO

Buche e qualche sacchetto della spazzatura a terra. E ancora: cestini pieni, scale danneggiate e cartelli sfregiati con spray e pennarelli indelebili. Succede quasi nel cuore della città. E chi la zona dell'acropoli e dintorni la vive quotidianamente, durante un passeggiata non può non fare a meno di notare che il decoro spesso finisce nel dimenticatoio. Proprio chi nel centro ci vive ed ha a cuore anche le vie più piccole, non fa finta di niente e si mobilita raccontando una passeggiata fra le brutture.

LO SCENARIO

Un residente del centro ha fatto il punto su quello che non va dalla zona della Canapina, a ridosso delle nuove scale mobili prossime ad entrare in funzione, fino a via del Parione. Lì c'è un po' di tutto.

Dalle buche ad una striscia di verde in costante abbandono (dove in più di una occasione sono state trovate anche siringhe usate). L'asfalto che cede fa compagnia a muretti pieni di edera ed erba, cartelli sfregiati, griglie intasate e danneggiate. All'appello, come detto, non mancano nemmeno cestini pieni di cartacce. E chi frequenta la zona ogni giorno assicura che sono in quel modo da tempo. Una protesta, anzi una segnalazione fatta per chiedere un giro di vite in fatto di decoro.

LA SPERANZA

L'area, in particolare quella a ridosso delle scale mobili, è interessata (o lo sarà a breve), da vari progetti di rilancio.

Sia quelli corposi promossi dalle istituzioni, come il nuovo impianto delle scale mobili (si avvinano anche i lavori per il piano sopraelevato del parcheggio di viale Pellini), a quelli ideati dall'associazionismo (ad esempio la nuova area cani alla Cupa, dove si lavora anche per arrivare alla realizzazione di un chiosco). Insomma, ai grandi progetti i residenti della zona chiedono di affiancare anche manutenzione che permetterebbe all'area di migliorare in fatto di decoro.

IL NODO PARCHI

Criticità arrivano anche dal fronte dei parchi. Vanda Scarpelli (Cgil Perugia) e Mario Bravi (Spi Cgil) spiegano che «continue e a più voci sono le segnalazioni di luoghi e in particolare di parchi in completo degrado. Luoghi da tempo già da noi segnalati a partire dalla zona di Ponte Felcino, ma anche aree adiacenti al centro storico, come il parco di Santa Giuliana». Per la Cgil è «fondamentale curare l'ambiente, ridare dignità e bellezza ai luoghi della socialità».

Riccardo Gasperini

