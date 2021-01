DAL PALAZZO

Via libera in commissione Affari istituzionali al regolamento per l'assegnazione degli immobili comunali alle associazioni, proposto dal gruppo Lega con il consigliere Daniela Casaccia prima firmataria. In commissione sono stati sviluppati degli approfondimenti che hanno consentito di integrare, correggere, arricchire il testo originariamente presentato affinché diventasse di più facile applicazione per gli uffici dell'ente. «Quando abbiamo deciso di affrontare questo tema spiega Daniela Casaccia ci siamo trovati di fronte a un regolamento risalente all'anno 1996 e, dunque, non più adatto alle rinnovate esigenze del settore e dell'amministrazione comunale. Ed infatti, nonostante le molteplici modifiche intervenute nel tempo, ciò che era sempre mancata era una revisione integrale del regolamento che, quindi, appariva eccessivamente stratificato». Il testo rinnovato «consentirà un doveroso avvicendamento tra le associazioni assegnatarie, soddisfacendo le esigenze dei territori e dei numerosi richiedenti». Inoltre «nell'atto è stato introdotto un termine di durata delle assegnazioni più contenuto affinché sia possibile nel tempo monitorare l'uso dei beni concessi».

Durissimo il commento social di Giuliano Giubilei che bolla il regolamento come «esempio di arroganza, una specie di piede di porco da usare contro le associazioni storiche del territorio, soprattutto se hanno un colore politico non gradito alla maggioranza».

