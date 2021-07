Giovedì 8 Luglio 2021, 05:02

DAL PALAZZO

Via libera ieri in commissione Bilancio (7 voti a favore della maggioranza, 4 contrari dell'opposizione) alle nuove tariffe Tari. Dal piano finanziario per il 2021 risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti è 49.664.706, di cui 38.691.393 componenti fissi. Il piano finanziario risulta in linea con quello 2020 con un lieve scostamento al ribasso (46,9 milioni). La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non, è così composta: 58,06% utenze domestiche, 41,94% non domestiche. Le tariffe, quasi in linea (c'è chi avrà ritocchi) con il 2020, ad esempio per un nucleo familiare tipo (4 persone) indicano parte fissa 2,72 al metro quadrato e 111,65 parte variabile. Sulle misure agevolative per il disagio ambientale, la somma disponibile per il 2021 risulta indicativamente pari a 150.000 euro, in crescita rispetto ai 110mila euro previsti nel 2020. Confermate le percentuali di riduzione per la produzione di rifiuti urbani avviati a riciclo, i massimali (35 euro) ed i coefficienti di ponderazione qualitativa.

Ieri intanto polemica della consigliera M5s Morbello per la richiesta dei fondi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Mise la possibilità sul tavolo il 10 maggio con una interrogazione «stranamente rinviata». Il Comune si è poi mosso, ma Morbello bacchetta sui tempi. «Sono molto felice che possano arrivare 20 milioni ma l'amministrazione, ha agito in extremis con il rischio di saltare il termine per la domanda».