Sabato 25 Settembre 2021, 05:02

DAL PALAZZO

Via libera ieri in commissione Affari istituzionali alla pratica sulla modifica del regolamento per l'assegnazione degli immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore, per sedi o svolgimento dell'attività. Le modifiche principali riguardano l'articolo 6 (locali utilizzati), con la durata contrattuale portata a quattro anni, non tacitamente rinnovabile. Cambia anche l'articolo 10 (criteri e procedure di assegnazione), riscritto con una definizione più puntuale dei criteri di assegnazione, per non generare alcuna incertezza

applicativa. Reintrodotto inoltre l'osservatorio comunale sulla gestione del patrimonio concesso alle associazioni (articolo 14 bis), previsto nel regolamento previgente, che aveva compiti consultivi e di monitoraggio in ordine all'assegnazione e al corretto utilizzo e gestione degli immobili destinati a fini associativi. Sarà composto dall'assessore al Patrimonio, quello delegato all'Associazionismo, tre consiglieri comunali (due di maggioranza) con il supporto del dirigente del servizio patrimonio, nominati con delibera del consiglio comunale.

La giunta comunale ha evidenziato che il regolamento rivisto «è il frutto di un proficuo confronto con il mondo del terzo settore, che rappresenta per la città un importante punto di riferimento per tutte le attività di interesse generale della collettività, complementari all'azione della pubblica amministrazione». Il regolamento è stato votato dopo la presentazione di alcuni emendamenti da parte dei gruppi di centrosinistra, per lo più accolti. I consiglieri hanno manifestato per questo soddisfazione.