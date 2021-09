Martedì 21 Settembre 2021, 05:02

TODI Ormai è noto: la Lega Nord a Todi è divisa, e non si tratta più di separati in casa, tanto che quello che ne era considerato il massimo esponente, il vice sindaco Adriano Ruspolini, dopo essere uscito sbattendo la porta, ha fondato una associazione, Per L'Umbria, pronta a trasformarsi in movimento civico alle prossime elezioni. Ora Ruspolini annuncia: «Esprimo la mia gratitudine e il mio sostegno al consigliere comunale Enzo Boschi che nell'ultima assise ha ufficializzato la sua uscita dal gruppo consiliare della Lega Nord, confluendo contestualmente nel gruppo misto. L'uscita di Boschi, peraltro già ampiamente annunciata ricorda Ruspolini - rappresenta una gravissima perdita per la Lega che nel giro di pochi giorni ha visto andarsene due terzi della propria rappresentanza nell'amministrazione tuderte». E ricorda: «Le parole pronunciate in consiglio comunale del consigliere Boschi sono ispirate dalle stesse ragioni che, a suo tempo, mi hanno spinto ad impegnarmi in politica. La nostra azione è da sempre improntata alla trasparenza ed allo spirito di servizio per la cittadinanza, noi non siamo interessati ad alimentare, con la nostra presenza e il nostro quotidiano impegno, partiti politici che ormai stanno assumendo i contorni di cartelli elettorali funzionali soltanto ad una classe politica del tutto inconsistente la cui azione è incentrata esclusivamente alla propria sopravvivenza».

