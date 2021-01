DAL PALAZZO

Sicurezza, anzi più precisamente il potenziamento della polizia locale al centro del dibattito ieri in commissione Bilancio. È intervenuta anche Nicoletta Caponi, comandante del corpo che avrà una sua unità cinofila e, secondo quanto spiegato, sul piatto ci sono «dopo apposita comunicazione interna al corpo» tre domande «che sono ora al vaglio». Una possibilità per vedere nascere in maniera più sostanziosa la nascente unità che è stata sbloccata recentemente. Ma non è stato l'unico punto trattato. Su impulso del gruppo Lega che ha presentato l'ordine del giorno (poi approvato) con una proposta programmatica triennale di riorganizzazione corpo tra il 2021 e il 2024, Caponi ha spiegato altri aspetti, affrontando punto per punto l'atto in discussione. A partire dalla questione di vecchia data dell'organico, che oggi conta 122 agenti con età media di 52 anni e, secondo i dati illustrati da Fioroni, il 28% degli effettivi beneficia della legge 104. Caponi ha evidenziato che «molte delle proposte contenute nell'atto sono state oggetto di specifiche richieste nel tempo da parte del comando, con l'aggiunta di quella sulla nuova sede». Tra i punti prioritari, oltre al nodo dell'organico (c'è in stallo il concorso per 10 agenti), c'è anche la necessità di rinnovare «l'obsoleto parco auto-moto, visto che negli ultimi anni si è potuto andare avanti solamente tramite noleggi, con conseguente acquisizione sulla piattaforma Mepa di ciò che il mercato metteva a disposizione». Capitolo divise e informazione. Sulle prima, la regola è tracciata da un regolamento regionale che stabilisce le caratteristiche. «Dall'anno scorso ci si sta orientando su nuove divise, specie per gli agenti che operano all'esterno, più comode e funzionali». Riguardo l'informazione, Caponi ha riferito che fino ad oggi il corpo non ha mai avuto un proprio ufficio stampa né una sala stampa dedicata, aspetti toccati nell'ordine del giorno. Così come la possibilità di far accedere la polizia locale alla banca dati delle forze dell'ordine. È stato evidenziato che il comando ha più volte richiesto durante le riunioni dei tavoli sulla sicurezza di poter acquisire questa possibilità, ma senza riuscire mai ad ottenerla pur essendo essenziale. Ampio il dibattito su tutti gli argomenti, con l'intervento dell'assessore al Personale e sicurezza Luca Merli che ha evidenziato «quanto sia necessario operare per sopperire al sottodimensionamento dell'organico, operazione che è in corso tramite un piano assunzionale importante». Piano che «nessuno intende stravolgere ma ha aggiunto - ove emergesse la possibilità di aumentare la capacità assunzionale dell'ente, ciò verrà fatto».

Ri. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA