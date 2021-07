Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

DAL PALAZZO

Si metterà presto in moto la macchina organizzativa per riportare in città, temporaneamente per una speciale esposizione, la testa di Hypnos. Il bronzo, che fu ritrovata a Civitella d'Arna a metà dell'800, si trova in Inghilterra ed è di proprietà del British Museum. Ieri in commissione Cultura è stato approvato l'ordine del giorno, messo sul tavolo da Cristina Morbello (M5s) grazie al quale è stato deciso di promuovere una percorso per organizzare una mostra in città. Ha assicurato supporto anche la direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, Maria Angela Turchetti, intervenuta ieri a palazzo dei Priori. Parlando del ruolo di Civitella («quel territorio nei secoli ha restituito materiali di tutto rispetto, è un sito di grande interesse archeologico, che ha tutto il diritto di essere valorizzato»), ha spiegato che non ci sono appigli giuridici per chiederne la restituzione, ma si può fare qualcosa per riportarlo in città temporaneamente. Ha giudicato ottima l'idea di organizzare una mostra che possa mettere in risalto il valore dell'opera e del territorio e si è detta disponibile a fare da tramite con il British Museum, nell'ambito di un progetto sostenibile di esposizione tematica. Soddisfatto della disponibilità del Manu si è detto il presidente della Pro Arna, Lamberto Salvatori. Hanno apprezzato la proposta anche i consiglieri Vignaroli (Progetto Perugia), Ranfa (Pd) e Befani (FdI).

