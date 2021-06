DAL PALAZZO

Si è sbloccata ieri la pratica per la realizzazione di punti di ristoro nei parchi cittadini. In consiglio comunale disco verde, non senza polemiche, alla variante che consente di realizzare i chioschi, o meglio esercizi di ristorazione intesti come bar e piccoli ristoranti. Uno sbocco pensato nell'ambito del progetto Futuro nel Verde cui hanno aderito decine di associazioni cittadine che hanno preso in cura la gestione (non la manutenzione straordinaria) di tanti parchi, dal centro alla periferia. Margherita Scoccia, assessore all'Urbanistica, ha spiegato che «quanto alla possibilità di aprire, grazie alla presente modifica, dei punti ristoro, tali attività non sono minimamente paragonabili all'attività di ristorazione privata. Tuttavia rappresentano un'opportunità per le associazioni che, infatti, hanno a più riprese sollecitato l'adozione della proposta che va a colmare un vulnus esistente nel Prg». Una risposta alle critiche arrivate principalmente dalle fila del Pd. Erika Borghesi ha parlato di un progetto «pieno di criticità e non condivisibile». La capogruppo Sarah Bistocchi ha parlato della crisi del settore ristorazione. «È evidente che, in ragione della crisi dovuta al Covid-19, da più di un anno il mondo della ristorazione soffre: per questo non si comprende perché oggi si decida di introdurre una modifica che rischia di ingenerare un conflitto tra associazioni ed attività commerciali». Critico anche Croce (Ipp).



