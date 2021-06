DAL PALAZZO

Sei progetti per riqualificare l'asse del Tevere. Ieri la giunta ha approvato gli interventi di rigenerazione Urbana con cui il Comune parteciperà al bando per ottenere il finanziamento dall'Unione Europea-Next Generation EU.

In testa il recupero funzionale della torre di Pretola e dell'annesso mulino per la produzione idroelettrica (10milioni di euro), poi il recupero della torre molino della catasta e dell'area tra Villa Pitignano e Ponte Felcino (oltre 4 milioni di euro), la ricucitura dei percorsi di mobilità dolce da Ponte Pattoli a Ponte San Giovanni (3,3 milioni), la manutenzione straordinaria del bosco didattico e pineta di Ponte Felcino, Ponte Valleceppi (1,3 milioni). Infine il potenziamento e miglioramento dei servizi di alcuni campi da calcio (530mila euro) e la riqualificazione di tratti del percorso della via di San Francesco (620mila euro). Lo scopo dei progetti, in piena rispondenza alle finalità previste dalla normativa nazionale, è procedere alla manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie esistenti pubbliche, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. «La valorizzazione dell'area che insiste lungo il fiume Tevere spiega l'assessore Otello Numerini (Lavori pubblici-Ambiente) rappresenta un intervento strategico per l'amministrazione al fine di migliorare la qualità della vita e del tessuto sociale ed ambientale delle zone interessate dagli interventi, ed aumentarne il decoro urbano. Si tratta, come noto, di aree molto frequentate dai cittadini di Perugia, che, grazie a questi lavori significativi, verranno riqualificate e rese più accessibili».

Nel contesto sportivo le azioni riguarderanno il miglioramento dei campi da calcio presenti a Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Pretola, Ponte San Giovanni, Collestrada e San Martino in Campo, attraverso il rinnovo e il potenziamento delle strutture di servizio e la rigenerazione di manti da gioco non più idonei allo svolgimento delle attività sportive. «Si tratta di un'occasione molto importante», ha evidenziato l'assessore allo Sport Clara Pastorelli. «Come Amministrazione puntiamo a mantenere alto il livello qualitativo e di efficienza degli impianti».

