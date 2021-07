Sabato 3 Luglio 2021, 05:02

DAL PALAZZO

Per i dipendenti comunali è più consistente quest'anno il premio di risultato, visto oltretutto che alcune indennità non erano state assegnate nel 2020 per l'emergenza Covid-19. Il totale del fondo da suddividere ammonta a 1.417.719,17 euro, cioè in media 1400 lordi a dipendente. Intanto scoppia il caos per i dirigenti. Su questo fronte vanno all'attacco della giunta i consiglieri comunali Francesco Zuccherini (Pd) e Fabrizio Croce (Ipp): «Il graduale abbandono dei vertici dirigenziali del Comune al quale stiamo assistendo ormai da mesi, rappresenta un dato allarmante del quale la giunta comunale dovrebbe farsi carico e domandarsi il perché di questa perdurante situazione». In una nota i due consiglieri scrivono che «siamo abituati a parlare della crescita di Perugia immaginando e realizzando progetti di sviluppo in tutto il Comune, cercando di sfruttare le competenze e le capacità che la nostra città esprime. Non si parla quasi mai invece delle difficoltà che l'amministrazione incontra nell'organizzazione delle risorse umane dell'ente». Parlando del valore di un ente funzionale e funzionale, spiegano che «nel Comune di Perugia stiamo assistendo inesorabilmente a una emorragia di personale, toccando da quest'anno un dato bassissimo di lavoratori presso l'ente cittadino, al disotto di 1000 unità. Questo nonostante gli enormi aiuti e l'importante cambio di passo realizzato a livello governativo sulle norme che regolano il pubblico impiego sulle assunzioni».