DAL PALAZZO

Passa ma non convince tutti l'ordine del giorno discusso ancora una volta ieri in commissione Cultura di palazzo dei Priori sul delicato tema delle azioni per contrastare la piaga delle siringhe abbandonate nei parchi. A metterlo sul piatto il gruppo Idee Persone Perugia, che chiede fra le altre cose di «valutare l'adozione sperimentale di raccoglitori per aghi o siringhe, esclusivamente riservati all'uso dei soggetti dipendenti da droghe e degli addetti specializzati, in un numero congruo alla estensione del territorio cittadino ed al numero delle aree ritenute sensibili, debitamente segnalati e pubblicizzati». Alla votazione dell'atto, illustrato dal consigliere Fabrizio Croce, si sono astenuti i consiglieri del gruppo Lega. «Permangono forti dubbi e perplessità sul punto 1 del dispositivo, concernente l'apposizione di raccoglitori di siringhe, in quanto, a causa del comportamento antisociale degli assuntori, gli stessi rischiano di diventare una spesa inutile», ha spiegato il capogruppo Lorenzo Mattioni. Tra le richieste contenute nell'atto, passato con 9 voti a favore, c'è anche quella di «dare il via, contemporaneamente ad una nuova campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione e degli utenti sui rischi derivanti dall'uso delle droghe e dai comportamenti conseguenti, previo confronto con i principali attori delle politiche e dei Programmi di prevenzione e di riduzione del danno attuati nel territorio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01