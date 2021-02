DAL PALAZZO

Non passa a palazzo dei proprio la mozione urgente dei gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Rete Civica Giubilei, Idee Persone Perugia. A tornare in consiglio comunale la richiesta di scuse dell'assessore allo Sport e al Commercio Clara Pastorelli in merito alle sue esternazioni pubbliche sull'assalto di Capitol Hill a Washington. Secondo il capogruppo Pd Sarah Bistocchi, si sarebbe trattato di un serio e grave episodio, che ha avuto eco anche sulla stampa nazionale, che non mette in cattiva luce solo l'assessore, ma la città tutta. Qualora le scuse ufficiali non giungano, aggiungono dalle file della minoranza, sono chieste le immediate dimissioni dell'assessore Pastorelli, ovvero un deciso intervento politico da parte del sindaco Andrea Romizi, affinché non lasci cadere nel vuoto o nel silenzio un così grave episodio lesivo dell'immagine di Perugia. Il capogruppo FdI Michele Nannarone ha spiegato come l'assessore Pastorelli è intervenuta più volte ad esprimere dispiacere e condannare le violenze di Capitol Hill. Giugliano Giubilei ha sostenuto che la cosa grave del post è consistita nella frase al suo interno contenuta, visto che metteva in discussione la fondatezza dei gravi fatti accaduti a Washington. A concludere il dibattito il presidente Nilo Arcudi che ha voluto ricordare come la città e l'amministrazione comunale si siano espresse in maniera unanime per la ferma condanna di ogni forma di violenza nei confronti dei simboli della democrazia.

