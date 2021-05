4 Maggio 2021

No al Nodino, ma i distinguo pesano. Almeno un po'. Perché dentro ai due ordini del giorno (Pd e centrosinistra da una parte e Progetto Perugia dall'altra) sul progetto che non piace, se si alza il velo di due via libera con un po' di astensioni, si scopre che non è solo un gioco delle parti dire sì a uno e astenersi sull'altro. Pesa, almeno secondo il Partito Democratico, Idee Persone Perugia e Rete Civica Giubilei, l'astensione sul documento presentato da Elena Ranfa(Pd) che hanno deciso Fratelli d'Italia e Lega soprattutto perché Befani(Fdi) in commissione quel documento lo aveva votato. Piccolo riposizionamenti che se non cambiano la sostanza del niet al progetto su cui punta forte l'assessore regionale Melasecche e che piace a Confindustria Umbria, permettono di giocare sul filo dei centimetri le posizioni sulla mega opera.

Sull'ordine del giorno di Progetto Perugia si astiene il centrosinistra (Italia Viva ha votato con il centrodestra) oltre alla Morbello(M5s) astenuta su entrambi i documenti.

Tra ripensare l'opera, aprire un tavolo con Anas e Regione e trovare una soluzione per la pesante situazione del raccordo, è chiaro il mandato che il consiglio comunale dà alla giunta per cercare di rivalutare un intervento su cui Anas punta forte. Non per Perugia, ma per la viabilità nazionale. Giunta che con il sindaco Romizi ha già messo paletti pesanti.