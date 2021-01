DAL PALAZZO

Niente scuse e a palazzo dei Priori continua lo scontro. Respinta con nove voti contrari (maggioranza) e 4 a favore la mozione presentata dai gruppi di opposizione a palazzo dei Priori sulla richiesta di chiarimenti e scuse ufficiali da parte dell'assessore Clara Pastorelli che nelle sue storie di Facebook ha fatto riferimento all'assalto al Campidoglio di Washington. Al dibattito ha preso la parola l'assessore, ribandendo di essere sempre stata presente ad ogni circostanza in cui si è parlato del fatto e che l'immagine non è stata cancellata ma è scomparsa automaticamente dopo 24 ore. Pastorelli si è detta dispiaciuta per il corso che la vicenda ha preso, poiché «la vicenda è stata strumentalizzata ed interpretata in maniera inadeguata rispetto alle intenzioni». Scuse, quindi, che non sono mai arrivate. «Gravissimo il voto contrario della maggioranza hanno commentato dai banchi del Pd - che ha deciso di affidare l'unico timido intervento a sostegno dell'assessora all'impacciato Pici, mentre alcuni colleghi di maggioranza lasciavano la discussione, e gravissime le parole dell'assessora, che ha dichiarato di non volersi scusare, e sottolineando che quella famigerata storia sul suo profilo Facebook si è cancellata da sola, difendendo così in modo chiaro e netto quel gesto che invece ha gettato in un profondo imbarazzo tutta la città e nella maggioranza. Non a caso, tra il silente e l'assente». Cri. Map.

© RIPRODUZIONE RISERVATA