Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

DAL PALAZZO

Nervi tesi e semaforo rosso ieri in consiglio comunale per l'ordine del giorno congiunto Pd-M5s sull'inserimento del numero antiviolenza sugli scontrini di farmacie ed esercizi commerciali. Polemiche da parte di Francesca Tizi, capogruppo M5s e Sarah Bistocchi, capogruppo Pd,

«Grave il voto negativo della maggioranza (tranne un favorevole), ma ancor più grave la discussione che ha accompagnato l'atto. Grave che nella massima assise cittadina non si riesca a capire l'importanza in termini di sensibilizzazione e di messaggi positivi di ordini del giorno come questo. Ma soprattutto grave l'attacco e l'utilizzo di alcune parole da parte di consigliere di maggioranza: mera pubblicità, cartello pubblicitario, gioco. La violenza sulle donne è tutt'altro che un gioco».

Dalle fila della maggioranza parlano di una accusa «strumentale e priva di fondamento» e di «iniziativa già in vigore da mesi, visto che ad aprile è stato siglato l'accordo tra Anci e Federsanità Umbria, Cpo, Assofarm e Federfarma Umbria e Ordine dei farmacisti sul tema. Siamo disponibili a qualsiasi azione che si possa fare sul tema che non sia solo strumentale».