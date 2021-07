Sabato 24 Luglio 2021, 05:02

La Rocca Paolina, simbolo della città, avrà presto un nuovo regolamento interno. Ieri via libera all'unanimità in commissione Affari istituzionali alla proposta avanzata da Francesco Vignaroli (Progetto Perugia), che ha voluto mettere sul piatto l'idea del regolamento perché «non c'è un documento del Comune che definisca esattamente il ruolo e le funzioni della Rocca Paolina. Ciò la rende, di fatto, un non-luogo». Dopo un paio di sopralluoghi, la proposta è passata e l'iter adesso andrà avanti. Il nuovo regolamento sarà composto da 18 articoli, suddivisi in 5 titoli (principi generali, interventi sull'edificio e tutela ambientale, norme di condotta, destinazione degli spazi e utilizzo, attuazione del regolamento e sanzioni, disposizioni finali), a cui si aggiungeranno le premesse storiche sul monumento e due allegati (la pianta attuale e il perimetro originale della Rocca Paolina, targhe ed epigrafi storiche).

AL CASSERO

A proposito di monumenti, scatterà nei prossimi giorni un intervento sulle merlature della torre del Cassero di Porta Sant'Angelo. I lavori dovrebbero permettere di eliminare le reti da cantiere presenti alla base della torre oramai da anni. Per consentire l'intervento scatteranno modifiche alla viabilità dal 2 al 5 agosto, come il divieto di transito nel tratto sottostante l'arco e l'obbligo di svolta a destra in corso Garibaldi per chi arriva da via Faina.