DAL PALAZZO

L'iter non è ancora concluso, ma c'è l'ok della giunta alla proposta, messa sul piatto dall'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli, di introdurre per il 2021 una riduzione della tassa dei rifiuti in favore delle utenze non domestiche che, nel periodo dall'1 gennaio al 30 giugno, sono state particolarmente penalizzate dall'emergenza sanitaria. In particolare quelle che sono state «oggetto di chiusura obbligatoria dell'attività o di restrizioni all'esercizio della stessa, ovvero che abbiano comunque registrato una riduzione del fatturato medio mensile (con un'ulteriore riduzione nel caso di calo di almeno il 60%)». Le riduzioni, che possono arrivare anche ad oltre il 45 per cento, riguardano l'intero ammontare del tributo (quota fissa e variabile) e dovranno essere richieste con apposita istanza entro il prossimo 15 settembre. La giunta ha predisposto lo stanziamento di circa 5.8r00.000 euro, utilizzando gli appositi fondi statali. Le riduzioni saranno applicate direttamente sulla tassa dell'anno 2021, mediante ricalcolo dell'avviso di pagamento già inviato. Proposto anche di aumentare lo stanziamento destinato ogni anno al finanziamento della riduzione prevista in favore delle utenze domestiche in condizioni di maggior disagio, fino a 700mila euro. Inoltre chi ha avuto difficoltà a pagare la Tari 2020 per via dell'emergenza, potrà richiedere la dilazione del pagamento con rateizzazione fino a 24 mesi, basta essere in regola con i pagamenti fino al 2019.



Venerdì 11 Giugno 2021, 05:01