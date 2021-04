11 Aprile 2021

DAL PALAZZO

«L'impegno che chiediamo a sindaco e giunta è di farsi portavoce di soluzioni che rispondano ai principi di sviluppo sostenibile e attuino una transizione ecologica autentica, e soprattutto di avviare un percorso partecipativo con i cittadini tutti, che attendono da troppo tempo risposte chiare». Sul dibattito relativo al Nodino, tema caldo proprio in questi giorni, arriva anche l'affondo del gruppo Pd in consiglio comunale che chiede soluzioni alternative. «L'ipotizzata progettazione definitiva fa riferimento a un progetto preliminare di circa 20 anni fa, e pertanto non può prescindere dagli indiscutibili e ovvi cambiamenti che le dinamiche di sviluppo e tutela hanno determinato in materia di flussi di traffico, salvaguardia ambientale e compatibilità tra costi e benefici». I consiglieri tornano a parlare di «alternative percorribili».

L'ALTRA POSIZIONE

Interviene sul tema anche Maria Cristina Morbello (M5s). «Solo con l'infrastruttura completa, da Collestrada a Corciano, aggiornata rispetto al progetto originario e chiamata Nodo di Perugia, il capoluogo risolverà il notevole problema dell'eccessiva concentrazione di traffico nelle gallerie Raccordo Perugia-Bettolle e negli svincoli di Collestrada e Ponte San Giovanni». Per Morbello il «vero problema è togliere i tir dalle gallerie in entrambe le direzioni di marcia. Chi pensa di risolverlo aggiungendo una corsia alla rampa di Ponte San Giovanni evidentemente proviene da Montefalco o Terni».