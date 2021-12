Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:01

DAL PALAZZO

«L'arrivo dei due consiglieri Lega in Forza Italia promuove una squadra sempre più forte. Lo ritengo un evento politico significativo». Michele Cesaro, consigliere comunale di Forza Italia (che di recente ha rinunciato alla delega del sindaco al settore viabilità), interviene così sul passaggio di Alessio Fioroni e Daniela Casaccia dal gruppo Lega a FI. Un passaggio che rende il partito del sindaco Andrea Romizi più forte in termini di rappresentatività in consiglio comunale, salendo a quota sei consiglieri, primo cittadino compreso. Un riequilibro pesante nel centrodestra ai danni delle Lega che pesa sia per la seconda parte della legislatura, sia sul dopo Romizi.

«Attribuisco-commenta Cesaro- grande valore a questa loro scelta che conferma la credibilità della nostra squadra che, grazie anche a questi nuovi ingressi, diventerà sempre più forte, coesa e determinante. Voglio sottolineare, inoltre, il positivo rapporto interpersonale con i due consiglieri, sviluppato proficuamente durante tutta la prima parte della legislatura». Nel suo intervento, Cesaro aggiunge che «in secondo luogo voglio evidenziare come il tempismo di questo ingresso in Forza Italia trovi riscontro in una volontà di cimentarsi in esperienze politiche che risultino più centrali e foriere della costruzione di un percorso a vantaggio della collettività e della crescita comune. Sottolineo, infine, come questo loro contributo politico e professionale darà maggiore risalto all'eterogeneità di competenze fin qui espressa e presente nel gruppo consiliare che anima l'assise cittadina».